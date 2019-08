Grâce à la fonction de détection de chutes et à l’appel d’urgence, l’Apple Watch Series 4 a sauvé une femme australienne victime d’une grave crise d’épilepsie.

Kate Donald était seule chez elle à Sydney, en Australie, lorsqu’elle a été frappée par une crise d’épilepsie grave. La femme est tombée et cela a déclenché le système d’urgence de l’Apple Watch Series 4. La montre a notamment envoyé un message à son mari Ben. À son tour, Ben a appelé des voisins connaissant le code PIN pour entrer dans sa maison, partage nécessaire compte tenu de l’état de la femme.

Les voisins sont entrés et ont immédiatement appelé une ambulance. Le service d’urgence était déjà en route grâce à l’appel automatique reçu par la fonction SOS de l’Apple Watch. Pendant ce temps, Ben ne pouvait pas avoir Kate par téléphone et a donc vérifié son emplacement en utilisant le partage GPS pour savoir dans quel hôpital elle était.

En fin de compte, la femme a dû passer quatre jours à l’hôpital suite à sa crise d’épilepsie.

La détection de chute utilise l’accéléromètre et le gyroscope intégrés, ainsi que des algorithmes ad hoc. En analysant le pouls et l’impact de la chute, l’Apple Watch envoie à l’utilisateur une notification après la chute, qui peut être annulée ou utilisée pour lancer un appel d’urgence. Si la montre Apple détecte que l’utilisateur est immobile pendant 60 secondes après avoir reçu la notification, elle appelle automatiquement les services d’urgence et envoie un message indiquant sa position aux contacts d’urgence. Si l’utilisateur a plus de 65 ans, comme indiqué sur sa carte dans l’application Santé, l’option Détection des chutes est activée par défaut. Comme avec Kate Donald, la fonction peut être activée manuellement si vous êtes plus jeune. De plus, son mari a confirmé qu’elle avait décidé d’acheter l’Apple Watch précisément pour ces situations, compte tenu de l’état de la femme.

Une fois encore, l’Apple Watch a sauvé une vie en danger grâce à ses fonctions intégrées