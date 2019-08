Après une collaboration avec Madonna, Apple a officialisé une nouvelle initiative Today at Apple en partenariat avec Billie Eilish.

Billie Eilish participera également à l’explication de l’art du remix lors des sessions Today du Apple Music Lab. Elles seront disponibles dans les Apple Store du monde entier à partir du mois d’août.

Chaque session débutera par une vidéo d’introduction de Billie Eilish. Les experts Apple guideront ensuite les utilisateurs dans la création de contenu audio sur iPad et Mac.

À l’aide de GarageBand, les utilisateurs expérimenteront différents mélanges de la chanson “you should see me in a crown” d’Eilish. Creative Pro d’Apple suivra pas à pas les utilisateurs dans la création de leurs remixes via GarageBand.

Avec cette collaboration, Apple démontre une fois de plus son intention de se concentrer de plus en plus sur les sessions Today to Apple consacrées à la musique, au montage vidéo, aux arts et à de nombreuses autres activités liées à la créativité. Les sessions seront entièrement gratuites, mais vous devrez réserver une place sur le site officiel ou sur l’application Apple Store.