La 10ème saison de Fortnite arrive sur l’App Store, l’un des jeux les plus réussis de ces dernières années.

Avec la saison 10, le temps est devenu fou et cela affectera les matches individuels. Vous pouvez également gagner le nouveau Battle Pass avec 100 niveaux et plus de 100 récompenses. BRUTO arrive également, un nouveau véhicule pour deux personnes très utile pour … anéantir les ennemis au combat. La mise à jour comprend également un nouveau système d’étalonnage pour le tir automatique.

Ce jeu se déroule de nos jours, quand une soudaine tempête fait disparaître 98% de la population et que des créatures ressemblant à des zombies se multiplient pour attaquer tous les autres. Dans le jeu, vous pouvez participer à des missions individuelles avec trois autres joueurs, qui coopèrent sur des cartes générées au hasard pour rassembler des ressources, construire des fortifications autour d’objectifs défensifs, protéger des survivants et construire des armes et des pièges pour combattre des zombies. Les joueurs reçoivent des récompenses à travers ces missions pour améliorer leurs personnages, en jouant uniquement et exclusivement en ligne contre des dizaines d’autres joueurs.

Comme toujours, Fortnite est disponible sur l’AppStore et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store