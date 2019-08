L’un des jeux les plus populaires de l’App Store, Monument Valley, se prépare à revenir avec un nouveau chapitre. L’équipe de développement a officiellement confirmé la nouvelle.

Le Britannique Ustwo a confirmé sur son compte Twitter officiel, travailler sur le nouveau chapitre de la franchise tant apprécié des joueurs du monde entier.

Le troisième chapitre du jeu n’a évidemment pas encore de date de sortie. Selon les informations distillées par l’équipe, le développement resterait à un stade embryonnaire. La société cherche toujours un directeur de jeu capable de suivre correctement le projet.

ANNOUNCEMENT: We’re starting work on Monument Valley 3! But with two exciting games already in development, we’re looking for a NEW Game Director to lead the creative vision. Could it be you? Job spec and application page are now online: https://t.co/S3GLPS4kZM #gamedev #gamejobs pic.twitter.com/Dq6pr3ZeTX

— ustwo games (@ustwogames) July 31, 2019