Comme annoncé lors de la conférence des développeurs Blue Button 2019, Apple va tester la nouvelle API de Carin. Elle lui permettra d’intégrer les données relatives à la santé des patients dans des logiciels tels que l’application Santé.

Les centres de services Medicare et Medicaid ont lancé Blue Button 2.0 l’année dernière pour permettre à « 44 millions d’utilisateurs de Medicare de bénéficier d’un accès numérique à des informations relatives à leurs données médicales par le biais d’une application de leur choix ». L’initiative se développe maintenant via une société privée, Carin, qui proposera cette API aux assureurs maladie et à des sociétés comme Apple.

Ricky Bloomfield a été désigné comme étant la référence d’Apple pour tester le dernier modèle de données Blue Button avant que Carin ne lance officiellement son API en 2020. Les autres grands assureurs et systèmes de santé qui testeront également le nouveau modèle de données comprennent Anthem, BlueCross BlueShield, Humana, b.well, North Carolina, Washington et UPMC Health Plan.

Cette nouvelle devrait en outre confirmer le souhait d’Apple de proposer une meilleure intégration de l’application Health avec son matériel et ses logiciels et, en particulier, d’améliorer les fonctionnalités de Sanitary Data.