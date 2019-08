Comme le numérique a pris le pas sur les DVD, que diriez-vous de ripper vos DVD pour les stocker sur votre ordinateur ? Avec MacX DVD Ripper Pro, vous allez enfin pouvoir faire un peu de ménage sur vos étagères.

Grâce à cette application, tous vos anciens enregistrements sur DVD pourront même être numérisés. Il sera alors bien plus simple de les lire sur vos appareils iOS ou tout autre smartphones, tablettes, TV …

MacX DVD Ripper Pro est un logiciel très performant. Il permet de lire vos vidéos préférées avec son décodeur de DVD intégré mais il contient également un outil puissant capable de ripper vos DVDs. Et la bonne nouvelle est que l’application est totalement gratuite en ce moment.

Ce soft est le plus rapide des outils du genre grâce à une accélération matérielle de niveau 3. Il s’occupera du traitement vidéo et de l’encodage de vos DVD en un instant. Il suffira d’à peine 5 minutes pour ripper un film de deux heures, avec un bon ordinateur. C’est le cas avec notre MacBook Pro.

Il est aussi compatible avec tous les DVD, même ceux provenant de l’étranger. De plus, son utilisation est un réel jeu d’enfant.

Même en termes de qualité, cet outil est en mesure de proposer un encodage sans perte. Lors de l’importation, MacX DVD Ripper Pro est capable d’importer les sous-titres, ainsi que les différentes pistes audio et vidéo. Par exemple, un DVD de plus de 7 Go peut-être encodé en un ficher de maximum 1 Go. Non seulement, la qualité est toujours présente, mais en plus, l’application permet de réduire le poids du fichier en vue d’un stockage externe.

Pour ce qui de la compatibilité, MacX DVD Ripper Pro gère tous les codecs et tous les formats. Grâce à lui, il devient simple de ripper des DVDs, des dossiers DVD, des images ISO, en MP4, HEVC, H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4, AVI, QT ou encore en MP3. Il vous appartient de choisir le bon profil en fonction de l’appareil auquel est destiné le fichier rippé. Le logiciel supporte les iPhone, iPad, Apple TV, appareils Android, PS4 et plus encore.

Tutoriel pour ripper un DVD

Sélectionnez le DVD de votre choix, puis attendez que l’application termine son analyse.

Vous serez ensuite invité à choisir le type de fichier ou appareils de sortie. Dans notre cas, nous avons opté pour le format MP4 Video.

À l’étape suivante, vous pouvez sélectionner l’une des langues proposer dans le DVD d’origine. Vous aurez le choix entre l’anglais, le français et plus.

Pour commencer l’encodage, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur ” RUN “. Là, vous laissez le logiciel terminer le processus jusqu’à la fin. Vous pourrez ensuite récupérer votre à l’endroit où vous l’avez enregistré.

C’est aussi simple que ça ! Votre film est désormais disponible sous forme de fichier prêt à être lu sur vos appareils.

Compatibilité : macOS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 High Sierra, Mojave 10.14. 32 & 64 bit. Le logiciel est aussi disponible pour les utilisateurs d’ordinateur sous Windows.

Actuellement, l’éditeur Digiarty Software offre une licence gratuite de son application. C’est le moment d’en profiter !

Télécharger MacX DVD Ripper Pro gratuitement

Télécharger MacX DVD Ripper Pro (version complète)