25 ans ont passé depuis que l’esprit de John Romero a donné naissance au premier d’une longue série de jeux vidéo destinés à marquer l’histoire. Doom souffle sa 25ème bougie cette année et pour fêter ça, Bethesda apporte sur l’App Store les premiers titres de la saga devenus légende.

Le premier chapitre de Doom avait déjà été ajouté à l’App Store il y a quelques années, mais depuis iOS 7, il ne reçoit plus aucune sorte de support. Doom II est disponible pour la première fois à partir d’aujourd’hui sur l’App Store, prêt à accompagner son prédécesseur à entraîner les plus nostalgiques dans un tourbillon de souvenirs composés de balles et de beaucoup de sang.

Doom n’a certainement pas besoin d’être présenté, c’est probablement le jeu de tir à la première personne le plus connu à ce jour. La création de idSoftware a été réadaptée sur une plate-forme mobile, avec des contrôles qui parviennent à rendre l’expérience de jeu frénétique. Les deux titres sont déjà disponibles sur l’App Store au prix de 5,49 euros chacun et sont compatibles avec tous les iPhone, iPad et iPod Touch avec iOS 11 et ultérieurs.

› DOOM – 5,49 euros

› DOOM II – 5,49 euros