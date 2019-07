Apple poursuit sa campagne de protection de la vie privée avec des panneaux d’affichage installés en Allemagne.

Après ceux installés à Las Vegas et au Canada devant un bâtiment Alphabet-Google, des installations similaires arrivent également en Europe, et plus précisément en Allemagne.

Pour être plus précis, Apple a installé deux panneaux d’affichage près du port de Hambourg, l’un des plus importants centres de tri du transport maritime au monde. La ville s’appelle “la porte du monde” et Apple joue avec ce slogan : « Das Tor zur Welt. Nicht zu deinen Informationen », qui se traduit par « La porte du monde. Pas pour vos informations personnelles ».

La deuxième affiche joue sur le mot Hamburgers : « Betrays as little about Hamburgers as hamburger ».

Le dernier panneau publicitaire a été installé à Berlin. Dans la capitale allemande, Apple joue sur le fait que la ville était autrefois divisée en différents secteurs. il y avait Berlin-Est, avec le secteur soviétique, et Berlin-Ouest, avec les secteurs américain, britannique et français. Le panneau d’affichage porte le message suivant : « Bienvenue dans le secteur sécurisé. »

Ces installations confirment une fois de plus la grande importance qu’Apple accorde à la confidentialité. Même en termes d’image et de relations publiques. La société vend la sécurité et la confidentialité avec le même marketing que celui utilisé pour vendre des produits et des services.