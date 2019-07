L’un des facteurs les plus intéressants d’Apple Music est le fait qu’il attache toujours une grande importance aux listes de lecture créées par l’homme au lieu d’exploiter exclusivement des algorithmes. Cela ne signifie pas qu’Apple Music ne les utilise pas, mais par exemple, il ne le fait pas de la même manière que Spotify.

Pourtant, Apple pourrait faire le choix de reléguer l’ensemble des playlists au contrôle des algorithmes. Avec plus de 60 millions d’abonnés payants et d’innombrables listes de lecture, Apple attache encore une grande importance au contact humain. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les produits et services Apple sont connectés aux utilisateurs à un niveau aussi personnel.

Apple se concentre fortement sur les services, comme en témoigne l’arrivée de services tels que News+, Arcade et TV+, dont les points forts sont la possibilité d’être pleinement exploités sur les produits de la société tels que l’iPhone, l’iPad, et le Mac. La musique est actuellement le service d’Apple avec le plus d’utilisateurs.

Récemment, la direction du projet Apple Music a été confiée à Oliver Schusser. Il a la lourde tâche de continuer à développer un service de musique qui connaît actuellement la croissance la plus rapide sur le marché, mais qui ralentit inévitablement. Amazon Prime Music a en effet volé une partie du marché à Apple, se classant au troisième rang du marché de la musique en streaming.

Apple Music, cependant, continue de faire sa part pour se démarquer grâce à des listes de lecture renouvelées, de nouvelles sections présentant de la musique peu connue et davantage de partenariats qui rendront le service plus accessible aux utilisateurs.