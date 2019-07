Comme prévu, les mises à jour sont maintenant officiellement disponibles pour activer HomeKit et AirPlay 2 sur certaines Smart TV LG.

HomeKit et AirPlay 2 peuvent être utilisés en mettant à jour le logiciel disponible pour les téléviseurs OLED 2019 ainsi que sur tous les téléviseurs NanoCell et LG UHD dotés de la fonctionnalité AI ThinQ. LG a indiqué que les modèles antérieurs à 2018 ne sont pas encore supportés.

Avec AirPlay 2, les propriétaires de ces téléviseurs peuvent lire leur propre contenu (y compris les titres Dolby Vision) directement depuis l’iPhone, l’iPad et le Mac. Ils peuvent également regarder des films et des émissions à partir de l’application Apple TV et à partir d’autres applications vidéo. Ils peuvent même afficher des photos directement sur leurs téléviseurs LG AI. Il est également possible de lire des podcasts Apple, Apple Music et des chansons de votre bibliothèque ou d’autres services de streaming via des téléviseurs AI LG et d’autres enceintes compatibles AirPlay 2.

HomeKit vous permet de contrôler votre maison intelligente avec l’application Home ou via Siri sur vos appareils Apple. Les téléviseurs LG peuvent être ajoutés à l’application familiale. Les utilisateurs pourront ainsi contrôler et accéder aux fonctions de base de la télévision telles que l’alimentation, le volume et la source. Comme d’autres appareils prenant en charge HomeKit, les téléviseurs LG peuvent également être ajoutés à différentes scènes et automatisations domestiques.

Pour le moment, il n’y a pas de mises à jour pour les précédentes Smart TV LG.