Apple a invité DJ Khaled à devenir le premier “Artist-in-Residence” présenté sur sa plate-forme Apple Music.

La nouvelle a été officialisée ces dernières heures directement par l’artiste sur son profil Instagram, confirmant les récentes rumeurs.

C’est à certains égards une nouveauté majeure pour Apple Music, qui conduit un artiste à travailler directement avec Apple à la création de contenu qui sera ensuite distribué sur la plate-forme. Le nouveau rôle de DJ Khaled devrait consister à réaliser la plus grande playlist de la plate-forme où de nouveaux artistes émergents feront leurs débuts tous les mois. Mais cela ne s’arrête pas là car en plus de cela, l’artiste prendra également contact avec les différents labels afin de réaliser des collaborations spéciales et / ou des événements ad hoc.

Un premier aperçu de son nouveau travail peut déjà être entendu sur Apple Music en recherchant la liste de lecture Office DJ, qui inclut de grands noms de la scène musicale mondiale. Le mois prochain, la deuxième playlist Gymflow sera publiée.