Plus que quelques semaines avant qu’Apple présente ses trois nouveaux iPhone 2019. Il y aura deux modèles OLED et le successeur de l’Phone XR doté d’un écran LCD.

9to5Mac révèle que l’iPhone XI porte le nom D42 (iPhone12,3), l’iPhone XI Max le nom de D43 (iPhone12,5) et l’iPhone XI R le nom N104 (iPhone12,1). Pour l’heure, ces références ne donnent pas d’indications sur l’appellation finale de chaque modèle.

La puce A13, qui porte le nom de code interne « Cebu » (modèle T8030), sera au cœur des trois modèles. Cette année encore, Apple parlera des performances accrues de ce processeur fraîchement développé.

Parmi les autres annonces, 9to5Mac confirme que le port USB-C ne sera pas disponible cette année. Peut-être que le remplacement du port Lightning se fera à partir de l’année prochaine, une année normalement dédiée aux grands changements, même d’un point de vue du design.

Quand aux définitions des écrans, il ne faut pas non plus s’attendre à du changement. Les deux modèles XI et XI Max, tels sont leur nom dans les rumeurs, conserveront respectivement leur définition de 2 436 x 1 125 et 2 688 x 1 242.

Leap Haptics & Smart Frame

Du côté du Taptic Engine, une nouvelle fonction baptisée en interne Leap Haptics, devrait être proposée. Son rôle sera d’améliorer la fonction d’Haptic Touch lors d’un appui, mais les informations sont encore assez minces. Rappelons qu’Apple prévoit de supprimer les gestes 3D Touch qui fonctionnent à l’aide d’une pression exercée sur l’écran.

9to5Mac parle également d’une nouvelle fonction baptisée Smart Frame : « Elle capture la zone autour de la zone encadrée dans les images et les vidéos afin que l’utilisateur puisse ajuster le cadre ou la photo, effectuer des corrections automatiques de perspective et de rognage par la suite. Les informations supplémentaires seront conservées pendant une période limitée et automatiquement supprimées par la suite, pour des raisons de confidentialité. » D’ajouter que le capteur photo avant disposera de la fonction slow-motion à 120 images/seconde.

Pour finir avec la partie photo, les deux iPhone 2019 OLED seront équipés de trois capteurs photo au dos, dont le troisième sera un ultra grand angle. Quant à l’iPhone XI R, il héritera d’un second module photo, comme sur les actuels iPhone XS et XS Max.