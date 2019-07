Vous l’avez certainement remarqué, depuis hier les réseaux mobiles Orange – SFR – Bouygues rencontrent de gros problèmes.

La panne n’est pas localisée à un seule endroit, mais partout sur le territoire français. Et même si votre smartphone affiche une connexion 4G, cela ne signifie pas que tout bien. Comme en témoigne notre test avec l’application SpeedTest, le réseau 4G est bien actif (et encore avec une seule barre), et pourtant il impossible d’accéder à un quelconque site Web. Aucune donnée data ne passe. Normalement, nous obtenons plus de 50 Mps en descendant et plus de 10 Mbps en ascendant, et entre 40 et 50 ms. Là, on est bien loin de tels résultats.

Sur leur site respectif, les opérateurs indiquent que des travaux sont en cours pour trouver une porte de sortie à cette panne. Malheureusement, ils ne donnent aucune autre information, notamment sur les délais d’intervention ou encore quand les réseaux seront rétablis.

Inutile de passer les services clients puisque la panne concerne de nombreuses régions françaises. Les opérateurs sont à pied d’œuvre donc ils sont déjà au courant du problème. Pour l’heure, la seule chose à faire est de patienter tranquillement que tout revienne à la normale.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous êtes touchés par une panne de réseau.