Apple a annoncé l’arrivée de la troisième saison de ” Carpool Karaoke: The Series ” avec une nouvelle vidéo publiée sur YouTube.

La nouvelle saison de Carpool Karaoke est déjà en production et il y aura également un épisode avec le casting de “Sranger Things”.

Lancé pour la première fois en 2017, ” Carpool Karaoke: The Series ” est basé sur une émission créé par James Corden. Dans chaque épisode, deux artistes ou plus se baladent en voiture, chantant leurs propres chansons ou leurs chansons préférées, et en racontant leur vie. Comparé à l’émission originale, il n’y a pas de présentateur unique, car dans chaque épisode, au moins deux artistes alternent.

La deuxième saison, Jason Sudeikis et Muppets, Matthew McConaughey et Snoop Dog, Weird Al et Andy Samberg étaient les protagonistes, ainsi que Nick Offerman et Megan Mullally.

Les épisodes de la troisième saison seront disponibles gratuitement sur l’application TV.