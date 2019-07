Spotify a enfin mis à jour son app iOS pour prendre en charge les fonctions multitâches principales de l’iPad.

Les modes Split View et Slide Over sont désormais supportés sur l’iPad. Ces fonctions permettent à l’utilisateur d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Ainsi, il est possible d’utiliser le service en écran scindé.

Cela signifie que l’utilisation de Spotify peut être un peu plus rapide. Et cela permet de faire glisser rapidement l’application pour changer de chanson. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’ouvrir l’app en plein écran ou d’utiliser le lecteur multimédia d’Apple dans le Centre de contrôle.

Pour obtenir la vue fractionnée, il suffit de faire glisser le haut de la fenêtre de la vue Spotify vers le haut de l’écran. Cela divisera automatiquement l’écran de la tablette entre l’app de streaming et l’application ouverte, ce qui vous permettra d’optimiser la taille à votre convenance.

Pour Slide Over, ajoutez simplement l’application à votre dock. À partir de là, ouvrez-le pendant que vous utilisez une autre application. Cela permettra à Spotify de s’ouvrir en mode survol, telle une fenêtre flottante au-dessus de l’autre application pour un accès rapide.

La société a confirmé la prise en charge des fonctionnalités de The Verge aujourd’hui :

« Nous pouvons confirmer que Split View pour Spotify est désormais disponible pour tous les utilisateurs d’iPad. Notre objectif est d’améliorer continuellement l’expérience Spotify sur toutes les plateformes. »