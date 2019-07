Les nouvelles données publiées par Kantar nous indiquent qu’iOS enregistre de mauvais résultats en France, bien que la situation soit différente dans d’autres pays. Aux États-Unis, l’iPhone XR reste le smartphone le plus vendu même au second trimestre de 2019.

Kantar confirme que l’iPhone XR est le smartphone le plus vendu aux États-Unis, même d’avril à juin 2019, avec une part de marché de 7,8%. Aux États-Unis, les trois premières places sont occupées par les smartphones Apple. Après l’iPhone XR, on retrouve l’iPhone 8 et l’iPhone XS Max, suivis des quatrième et cinquième places pour les derniers appareils Samsung, le Galaxy S10 et S10+.

Une tendance intéressante pour ce trimestre est que, du moins aux États-Unis, Motorola a réalisé d’excellentes ventes pour ses smartphones pas chers. Pour ce qui est de Huawei, après les difficultés des derniers mois, les ventes ont ralenti par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, elles restent positives par rapport à la même période l’année précédente.

Au niveau mondial, iOS montre des signes positifs en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Australie et en Chine, tout en perdant des parts importantes au Japon, en France et aux États-Unis.

En France, iOS est passé de 22,5% il y a un an à 17,5% au deuxième trimestre 2019. C’est le signe que les iPhones rencontrent une baisse des ventes dans notre pays. De son côté, Android gagne 4,9% en l’espace d’une année.

Espérons pour Apple que la tendance s’inversera en France lors du lancement des trois nouveaux iPhone. Tout dépendra des nouveautés matérielles et logicielles que le géant californien a prévu.