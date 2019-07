Pour pousser de plus en plus de téléchargements au Moyen-Orient, Apple a activé la version arabe de son App Store. La nouvelle vitrine numérique disponible sur iOS 13 bêta propose désormais un contenu en arabe, dans le but d’amener de plus en plus de personnes à télécharger de nouvelles applications.

Cette version arabe de l’App Store est déjà disponible dans la bêta d’iOS 13 et sera rendue disponible pour tout le monde avec la version finale prévue pour la fin septembre. Outre la localisation en arabe, le magasin propose des contenus et des conseils plus adaptés aux marchés du Moyen-Orient, Apple mettant en avant les applications et les jeux conçus par des développeurs arabes.

Bien entendu, l’objectif d’Apple est d’accroître encore ses revenus sur un marché en croissance constante, année après année, grâce également aux nombreux contenus créés et publiés par les éditeurs de logiciels au Moyen-Orient. Comme l’ont confirmé les médias locaux, le secteur des applications au Moyen-Orient est l’un des rares à connaître une croissance en plus du marché du pétrole.

Croissance tirée principalement par les jeunes utilisateurs, un potentiel qu’Apple souhaite exploiter au cours des prochaines années. En proposant une version arabe de l’App Store, de plus en plus de gens seront enclins à télécharger du contenu sur leurs appareils : « Le fait de disposer d’applications et de contenus multimédias reflétant la langue et les traditions locales augmente les téléchargements et favorise la demande de pointe » explique Sam Blatteis de MENA Catalyst.