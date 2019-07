Google prévoit de supprimer ses applications AdSense sur iOS et Android avant la fin de 2019.

Au lieu d’utiliser des applications mobiles, Google souhaite s’investir davantage dans son interface Web mobile pour que Adsense offre une expérience plus uniforme prise en charge sur toutes les plateformes.

Andrew Gildfind, chef de produit AdSense, a révélé dans un nouveau billet que la société annoncera des améliorations de l’interface Web mobile AdSense plus tard cette année. Selon lui, l’expérience mobile optimisée sera beaucoup plus rapide. De plus, elle utilisera les nouvelles technologies Web pour offrir une expérience plus automatisée.

« Notre vision est un système AdSense qui veille davantage à la santé de votre compte, vous permet de vous concentrer sur la création d’un contenu de qualité et qui vous prévient lorsque des problèmes ou des opportunités nécessitent votre attention ».

Honnêtement, l’application AdSense pour iOS est assez simple. Se concentrer sur une seule et même expérience est probablement la meilleure solution pour l’équipe AdSense. Plus du tiers des utilisateurs AdSense accèdent à leurs statistiques depuis un appareil mobile. Toutefois, la société n’a pas précisé combien de ces utilisateurs utilisent principalement les applications.