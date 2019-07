Une jeune fille de 11 ans vivant en Californie affirme que son iPhone 6 a pris feu. Kayla Ramos a déclaré qu’elle avait son iPhone en main lorsqu’elle a commencé à voir des étincelles. Elle a alors lancé l’appareil pour éviter tout dommage physique.

Ramos explique que son iPhone 6, après l’avoir jeté à la vue des étincelles, a brûlé une couverture en créant divers trous. Elle a également ajouté qu’elle l’utilisait généralement uniquement pour regarder des vidéos sur YouTube.

La mère de Kayla, Maria Adata, a déclaré qu’elle avait déjà contacté Apple, qui lui avait demandé d’envoyer le téléphone à un centre de service. De plus, Apple fournira à la famille un nouveau smartphone et étudiera les causes de l’explosion. Apple affirme généralement que plusieurs facteurs peuvent entraîner l’explosion d’un iPhone. Cela peut être causé par l’utilisation de câbles de chargement non officiels ou encore à la suite de réparations effectuées par un réparateur non agréé. Dans le cas de Ramos, toutefois, la famille affirme qu’aucun de ces facteurs n’est lié à l’explosion de cet iPhone 6.

Les détails de l’affaire ne sont pas encore clairs, mais Apple a ouvert une enquête pour comprendre ce qui s’est passé.