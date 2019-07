En collaboration avec la BBC, Apple va produire une nouvelle série télévisée originale “Alabama” qui sera disponible exclusivement sur la plateforme Apple TV+.

Imelda Staunton

Comme l’a rapporté Chortle, la série télévisée d’Apple et de la BBC s’appelle Alabama et sera une comédie dramatique divisée en huit épisodes. La production a déjà débuté depuis plusieurs semaines, mais nous ne connaissons pas encore l’intrigue.

Nous savons seulement que le scénariste est Andy Wolton, qui a déjà participé à l’émission Mock The Week. La protagoniste sera Imelda Staunton (célèbre pour avoir joué Dolores Umbridge dans la saga Harry Potter). Le directeur devrait être Jim O’Hanlon (The Punisher, Catastrophe).

Alabama sera la première collaboration entre la BBC et Apple. La chaîne a déjà collaboré avec des services de diffusion en continu tels que Netflix et HBO pour produire plusieurs séries télévisées. Il y a notamment la nouvelle série fantasy His Dark Materials, qui paraîtra dans le courant de l’année.

Pour rappel, Apple TV+ sera disponible pour tout le monde dès cet automne. Apple a déjà fait une annonce en ce sens. Dans le même temps, Apple lancera officiellement Apple Arcade, une service par abonnement dédié aux jeux vidéo.