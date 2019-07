Après plusieurs mois de négociations, le conseil des permis de développement de la ville de Vancouver a finalement approuvé à l’unanimité la construction du plus imposant Apple Store du Canada. Ce projet a failli ne jamais aboutir en raison de ses dimensions jugées trop importantes par l’organisation Urban Design Panel.

L’UDP avait partagé ses préoccupations quant à la conception du magasin et sa relation avec l’entrée du nouveau centre commercial et son environnement. C’est finalement lundi après-midi que la décision a été prise en faveur d’Apple sous certaines conditions : réduction de la visibilité du vaste mur végétal défini pour constituer la toile de fond du magasin et refonte de l’entrée du centre commercial adjacent pour un plus grand intérêt visuel. « Les zones de plantation et les places assises sur la place seront étendues et la circulation des piétons à travers l’espace devra être améliorée. Le comité de responsables municipaux a donné des conseils de conception aux architectes et aux concepteurs d’Apple sur la façon d’améliorer l’espace. »

Bien qu’il y ait quelques modifications, celles-ci ne dénature d’aucune façon le rendu initial du projet.

Voici des images qui illustrent les changements avant et après les modifications demandées (rendu mis à jour par @katrinamay_) :

Cliquer pour agrandir

Voilà un Apple Store qui marquera les esprits des clients. Sa conception est particulièrement unique. Rares sont les boutiques Apple à recevoir un tel réaménagement. De plus, seuls trois magasins sont pourvus d’un mur vidéo pour les sessions Today at Apple. Le Centre Eaton de Toronto deviendrait le premier site au Canada avec un Apple Store repensé, car sa construction est déjà bien avancée.