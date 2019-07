Investir dans l’immobilier est un moyen de d’investir sur l’avenir. Dans le cas de l’Apple Park, sa valeur spécifique est estimée à plusieurs milliards de dollars.

Comme le rapporte le San Francisco Chronicle, Apple Park a une valeur spécifique de 4,17 milliards de dollars. Cela comprend des installations, des terrains, des meubles, des ordinateurs et d’autres objets sur le campus.

Concernant le calcul des taxes à payer au comté de Santa Clara, la valeur de la propriété est de 3,5 milliards de dollars. Cela représente, selon les calculs, environ 40 millions de dollars en taxes qu’Apple doit payer chaque année.

La valeur de 4,17 milliards de dollars est supérieure aux 3,8 milliards du nouveau One World Trade Center à New York. En revanche, elle est nettement inférieure aux trois bâtiments les plus coûteux du monde. 15 milliards de dollars pour le Abraj Al Bait Towers, 100 milliards pour la Grande Mosquée et 25 milliards pur le projet du réacteur thermonucléaire expérimental international (France).

Pour le comté de Santa Clara, Apple était évidemment le principal contribuable des impôts immobiliers en 2017 et 2018.