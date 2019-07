Le développer Pwn20wnd propose une nouvelle mise à jour de son outil de jailbreak Unc0ver lequel devient compatible avec iOS 12.1.3, iOS 12.1.4 et iOS 12.2.

Actuellement, tous les outils de jailbreak disponibles publiquement prennent en charge iOS jusqu’à la version 12.1.2. Il y a moins de deux semaines, un exploit a été obtenu sur iOS 12.2, faisant naître l’espoir d’une version jailbreak pour cette version du firmware.

Pour la plupart des membres de la communauté de jailbreak, la procédure complète ne consiste pas uniquement en un accès root au système de fichiers d’un périphérique. la plupart des utilisateurs s’appuient également sur un gestionnaire de paquets pour installer des extensions et des applications tierces. C’est dans ce sens que le tweet de Pwn20wnd a annoncé que Cydia et Cydia Substrate semblent fonctionner parfaitement sur iOS 12.2.

Rien de surprenant puisqu’il n’y a pas beaucoup de différences entre iOS 12.2 et 12.1.2, mis à part les correctifs de sécurité et certaines petites fonctionnalités. En revanche, il s’agit d’une nouvelle particulièrement positive étant donné que Saurik n’a pas mis à jour Cydia Substrate depuis un certain temps, mais que cela pourrait toujours fonctionner sous iOS 12.2.

Bien qu’il ne soit pas garanti qu’un jailbreak d’iOS 12.2 soit publié, nous vous rappelons que Cydia Substrate ne prend pas encore en charge les périphériques avec la puce A12 (X), tels que l’iPhone XR, XS et XS Max. Cela dit, le jailbreak Unc0ver de Pwn20wnd prend en charge ces périphériques que “partiellement”, mais semble travailler pour apporter un support complet sur ces appareils.

