La fonctionnalité “Sign in with Apple” qui sera lancée avec iOS 13 rendra le suivi des utilisateurs plus difficile pour les annonceurs. Toutefois, la collecte de données sera toujours possible, comme l’a confirmé TechRepublic.

Apple a souhaité cette fonction pour limiter la quantité de données qu’un tiers peut collecter. Pour les utilisateur, c’est aussi un bon moyen de mettre rapidement un terme à toute relation avec ce dernier. Cependant, les annonceurs peuvent toujours suivre les utilisateurs, même si de nombreuses actions seront limitées.

Par exemple, il sera possible d’obtenir des informations sur l’emplacement, les données démographiques et les habitudes des utilisateurs. En effet, les utilisateurs accèdent à plusieurs applications et sites Web avec un seul compte. De plus, un annonceur avec plusieurs marques sera en mesure de rassembler des informations sur l’utilisateur et d’obtenir une image complète. TechRepublic note que ces données ne seront pas précises à 100%, mais d’ici à dire que les annonceurs ne seront plus en mesure de suivre les utilisateurs connectés avec leur compte “Sign in with Apple” …

Nous verrons dans la pratique s’il en sera vraiment ainsi, étant donné que cette fonction n’est pas encore active dans la version bêta d’iOS 13.

Rappelons que la version finale du firmware sera relâchée peu après la keynote Apple du mois de septembre. Elle arrivera juste à temps pour la sortie officielle des nouveaux iPhone de 2019.