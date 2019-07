De nouvelles références d’iPad ont été repérées par MySmartPrice, qui a mis la main leur homologation auprès de l’Eurasian Economic Commission en Russie.

Il est question de cinq références suivantes : A2068, A2198, A2230, A2197, et A222. De plus, on apprend que ces modèles embarquent iPadOS 13, laissant peu de doute à un lancement cet automne.

Selon les dernières rumeurs, un nouvel iPad 10,2″ pourrait arriver prochainement, alors peut-être que c’est l’un d’entre eux. Il est impossible d’en savoir plus, d’autant que ce document ne donne aucune information à ce sujet.

Dans tous les cas, Apple a bel et bien l’intention de lancer de nouvelles tablettes, probablement dans le courant du mois d’octobre…à moins qu’Apple profite de la keynote dédiée aux nouveaux iPhone 2019 pour les officialiser.