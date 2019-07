Apple a lancé un nouveau programme de conception et de développement à Shanghai, en Chine. L’objectif est d’enseigner de nouvelles connaissances et d’aider les développeurs locaux.

La firme a proposé une série de conférences, d’ateliers et de sessions de réseautage dans le district de Pudong à Shanghai dans le cadre d’un programme conçu pour aider et soutenir les développeurs d’applications en Chine. Appelé Design and Development Accelerator, il permettra aux développeurs locaux de collaborer avec des experts Apple.

« Les développeurs ici en Chine dirigent l’ensemble du secteur avec certaines des applications les plus populaires sur l’App Store, et nous sommes fiers de leur fournir cette assistance supplémentaire », a déclaré Enwei Xie, responsable des relations avec les développeurs d’Apple en Chine. « De l’éducation sanitaire au divertissement, l’innovation que nous voyons ici est incroyable », a-t-il poursuivi, « et nous avons hâte de découvrir quels seront les prochains développeurs talentueux ».

Le programme s’adresse aux développeurs de toutes les plateformes Apple. Il a débuté hier avec un atelier dédié à la réalité augmentée. Parallèlement à une conférence sur ARKit 3, Apple a proposé des séances de consultation individuelles à tous les participants.

Le géant californien indique qu’il y a plus de 2,5 millions de développeurs d’applications en Chine. Ajoutant que depuis le lancement de l’App Store en 2010, les développeurs locaux ont gagné plus de 29 milliards de dollars. Plus de 10 milliards ont été gagnés au cours de la dernière année.

Pour participer aux sessions, les participants doivent être des membres actifs du programme de développement Apple avec un ID enregistré en Chine. Les développeurs peuvent réserver des sessions à partir du site Apple.