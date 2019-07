C’est à partir de 2020 que les iPhone devraient apporter de réelles nouveautés au niveau du design et pas seulement. les analystes de JP Morgan croient même à l’arrivée de 4 nouveaux iPhone.

Selon eux, Apple proposera 3 modèles OLED de 5.4, 6.1 et 6.7 pouces, en plus d’une version à un prix plus abordable. Ce dernier embarquera un écran LCD et sera compatible qu’avec la 4G, pour des questions de coûts de production. Ce modèle pourrait avoir une taille avoisinant celle de l’iPhone 8. La technologie 5G serait en effet réservée aux trois iPhone OLED.

Concernant Face ID, on ne sait pas encore si Apple parviendra à cacher le système TrueDepth. En revanche, il se dit que celui-ci pourrait également prendre place au dos des iPhone 2020. Grâce à lui, Apple aurait probablement la possibilité d’offrir de nouvelles fonctions liées à la réalité augmenté.

Clairement, les plus importantes nouveautés sont attendues pour l’année prochaine. En 2019, Apple n’apportera que d’infimes changements en termes de design. C’est surtout à l’intérieur que tout se passera, en dehors de la triple caméra au dos des iPhone 2019.