Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a parlé de leadership lors d’une interview accordée à Fareed Zakaria de CNN.

Au cours de l’entretien, Bill Gates a également parlé des qualités de leadership de son rival, Steve Jobs, qu’il a qualifié de ” connard “. Cependant, Gates a également déclaré que personne ne pouvait rivaliser avec Jobs ” pour trouver des talents, pour les motiver et pour son amour du design “. Il a également ajouté que Jobs ” apportait des choses incroyablement positives “.

Gates a déclaré que Jobs avait réussi à renverser complètement Apple. En 1997, il est revenu à la tête de la société qu’il a cofondée. À son retour, Jobs a lancé des produits très performants à partir de l’iMac G3, puis de l’iMac G4, de l’iPod, du iPhone et du iPad, tous commercialisés entre 1997 et 2010. L’iPhone est devenu le produit le plus important en termes de chiffre d’affaires pour la société et l’un des appareils électroniques grand public les plus populaires au monde. Le succès de ces produits a conduit Apple à devenir la première société cotée aux États-Unis à atteindre un milliard de dollars.

Steve Jobs était également le plus gros propriétaire individuel d’actions Disney. Lorsque Disney rachète LucasFilm, obtenant ainsi les droits sur la franchise Stars Wars, Jobs put également tirer parti des ventes du Motorola DROID. Pouquoi ? Parce que Motorola a obtenu une licence pour le nom DROID de George Lucas et a versé à LucasFilm une redevance pour chaque unité vendue. Ainsi, plus le Motorola DROID remportait de succès, plus Disney gagnait d’argent et, théoriquement, cela augmentait également la richesse de Jobs puisqu’il possédait plusieurs actions Disney.

Ironiquement, le Motorola DROID a été le premier véritable “tueur d’iPhone” et a lancé ce que l’on appelle “Androidmania”. Sur Android, le cofondateur d’Apple a qualifié ce produit de “produit volé”.