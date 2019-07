Suite au départ programmé de Jony Ive, directeur du design chez Apple, la firme de Cupertino est forcée restructurer son équipe interne. Les changements ont déjà commencé depuis plusieurs semaines, mais la situation inquiète les analystes.

Leur peur est qu’Apple accorde de moins en moins d’importance à la conception, pour se concentrer davantage sur les opérations. Pour l’heure, Jony ne peut être remplacé à la tête du département du design, étant donné que les deux nouveaux responsables ne seront plus en liaison avec le PDG, Tim Cook, mais avec le directeur des opérations, Jeff Williams. Beaucoup s’inquiètent de ce choix, car cela sanctionnerait formellement la décision d’Apple d’accorder moins d’importance au design. Cependant, pour une analyse plus minutieuse, la situation pourrait être très différente.

Comme remarqué par John Gruber, il est beaucoup plus logique que l’équipe de conception s’interface d’abord avec le responsable des opérations et non directement avec le PDG de l’entreprise. Quiconque doute de l’importance des opérations par rapport à la conception doit se rappeler de ce qui s’est passé avec les claviers MacBook.

Ceux qui ont acheté un MacBook avec le clavier papillon – fortement souhaité par Jony Ive – ont probablement eu des problèmes avec certaines touches. Sans surprise, Apple a lancé un programme de remplacement gratuit et envisage de revenir à une version « ciseaux » plus avancée que par le passé.

Le design, ce n’est pas toujours ce que vous voyez

Depuis que Ive a eu un pouvoir énorme chez Apple, il a été capable de créer un design mince et esthétiquement magnifique, au détriment de la fiabilité du produit. Il est crucial de disposer d’un responsable des opérations capable de rejeter les décisions de conception qui ont l’air bien dans les tests de laboratoire, mais pas pour une production en série.

Steve Jobs lui-même a tenu ce genre de propos : « La plupart des gens font l’erreur de penser que le design est ce que vous voyez. Les gens pensent que quelqu’un donne une boîte aux concepteurs et leur dit “donne-lui une belle apparence!” Mais ce n’est pas le genre de conception que nous entendons dans Apple. Ce n’est pas juste ce que vous voyez. Le design est la façon dont cela fonctionne. »

Un mal pour un bien ?

C’est pourquoi plusieurs observateurs importants, comme Gruber lui-même, estiment que le choix d’Apple est logique d’un point de vue organisationnel, maintenant que l’équipe de conception doit d’abord rendre des comptes à Jeff Williams. Et puis, le chef de l’exploitation a toujours été considéré comme le commandant en chef d’Apple : « Quoi qu’il en soit, la restructuration d’Apple signifie que nous avons maintenant une personne possédant une immense expérience opérationnelle qui a le dernier mot sur les décisions en matière de conception. il faut considérer cela comme une bonne nouvelle concernant la fiabilité du produit. »

Et pour certains, le nouveau rôle de chef de Jeff Williams signifie également « chef de la direction nommé ». Après Tim Cook, cela pourrait être lui qui prendra la tête d’Apple. Peut-être pas dans l’année, mais certainement dans le futur.

En pratique, tout ce remaniement peut apporter des avantages importants aux clients. L’équipe de conception travaillera de la même manière, peut-être avec plus de courage maintenant que Ive prévoit de quitter la société. En revanche, les solutions de conception seront peut-être plus soigneusement vérifiées pour éviter tout problème de fonctionnement ou de fiabilité.

Sur le papier, tout cela est presque parfait, mais seul l’avenir nous dira qui a eu raison.