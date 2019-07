Apple a mis à jour sa page Web “Close Your Rings” avec de nouvelles histoires d’utilisateurs d’Apple Watch. Elle nous montre comment chacun d’eux profite chaque jour de fonctionnalités telles que les défis, la surveillance du rythme cardiaque…

Au total, Apple a publié trois nouvelles histoires “Close Your Rings” sur son site Web.

La première concerne un utilisateur de la montre Apple nommé Yoyo, qui aime utiliser les défis watchOS pour être motivé à faire de l’exercice chaque jour.

Dans le cas de Jessica, fondatrice et formatrice du Fat Buddha Yoga, elle affirme que la fermeture de ses anneaux est devenue un jeu :

« J’ai transformé les anneaux en jeu. Même si je n’essaie pas d’atteindre un but, je le ferme pour le plaisir. »

La dernière nouvelle histoire vient de Cory, qui trouve toujours de nouveaux moyens de relever les défis de son Apple Watch, où qu’il se trouve. En tant que capitaine du club de course sur piste et instructeur de fitness, il a emmené ses élèves photographier les escaliers roulants dans un centre commercial, faire du jogging sur le parking du stade de Wembley et des marathons de Santa Monica à Las Vegas.

Chacune des nouvelles histoires est également accompagnée d’une vidéo qui peut être visionnée sur le site Web d’Apple.

Apple a lancé sa page Web “Close Your Rings” pour la première fois l’année dernière afin d’encourager les utilisateurs d’Apple Watch à tirer parti des fonctionnalités de santé de l’appareil.