Apple a annoncé l’évènement Up Next Live. Il s’agit d’une série de concerts dans divers Apple Store du monde entier au cours de l’été.

Les concerts seront organisés par les artistes Apple Up Up Next, le programme mettant en vedette les musiciens émergents sur Apple Music. Il y aura Khalid, Bad Bunny, Jessie Reyez, King Princess, Lewis Capaldi, Daniel Caesar et Ashley McBryde.

« L’impact d’avoir participé à Up Next est évident, tant dans les chiffres que dans le public, lors des concerts », a déclaré Bad Bunny. « Aux États-Unis, j’ai beaucoup de fans, même des personnes qui ne parlent pas espagnol. Quand je marche dans la rue, je pense que personne ne me reconnaît et qu’il m’arrête, me demande de prendre une photo ou chante mes chansons. Cela m’a vraiment aidé à mieux me connaître sur un marché différent du mien, aux États-Unis, mais aussi dans les pays où l’espagnol n’est pas parlé ou la musique latine moins répandue. Cela a donné de la visibilité à ma musique et a permis aux gens de savoir ce que je faisais. »

Apple Music Up Next est un programme mensuel présentant les meilleurs artistes émergents du monde entier. Chaque mois, la rédaction d’Apple Music choisie l’artiste à promouvoir en utilisant la plate-forme pour faire connaître sa musique à un public de plus en plus vaste. Apple Music Up Next est également une liste de lecture résultant d’une sélection allant de différents genres. Elle regroupe de nombreux artistes émergents du monde entier. Tous les artistes qui se produiront pour Up Next Live ont déjà figuré dans le programme mensuel ou dans la playlist Apple Music Up Next.

Voici tous les événements prévus :

9 juillet – Bad Bunny in Apple Piazza Liberty, Milan

19 juillet – Jessie Reyez à Apple Union Square, San Francisco

25 juillet – Le roi princesse à Apple Williamsburg, Brooklyn

31 juillet – Lewis Capaldi à Apple Champs-Élysées, Paris

9 août – Daniel Caesar à Apple Covent Garden, Londres

16 août – Ashley McBryde sur Apple Michigan Avenue, Chicago

23 août – Khalid dans la bibliothèque Apple Carnegie, Washington, D.C.

Pour participer à des concerts, vous devez avoir au moins 16 ans et vous inscrire sur le site Web Apple. Les billets sont gratuits, mais en cas de demandes dépassant la limite, Apple sélectionnera les gagnants. Chaque gagnant aura droit à deux billets.