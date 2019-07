L’application Spotify Stations, qui offre un accès rapide à des centaines de listes de lecture, est désormais disponible sur CarPlay.

Cette nouvelle application est assez simple à utiliser, car elle propose une liste de “stations”. Elle est très similaire à l’application iOS, mais avec un design optimisé pour une utilisation en voiture.

Spotify Stations a été lancée aux États-Unis le mois dernier avec une expérience d’écoute centrée sur la radio. L’application est entièrement dédiée aux listes de lecture et affiche simplement une liste de celles configurées avec notre compte Spotify. Cliquez simplement sur le nom de la liste de lecture désirée pour commencer à la lire. Stations a été conçue pour réduire le nombre d’étapes nécessaires au démarrage d’une liste de lecture dans l’application Spotify. Toutes les listes de lecture sont affichées avec une grande police et il est possible de basculer entre elles par simple glisser.

En pratique, les différentes “stations” sont conçues pour être immédiates et simples à écouter, sans avoir à rechercher un artiste ou une chanson en particulier. De plus, l’application se base sur nos préférences afin de nous proposer des musiques que nous sommes susceptible d’aimer.

Pour le moment, l’application n’est pas disponible en France.