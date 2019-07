La bêta 3 d’iOS 13 disponible depuis hier soir pour les développeurs révèle une image sur nouvelle méthode de transfert de données entre iPhone.

La découverte de 9to5Mac est très intéressante dans la mesure où cette méthode de transfert de données entre iPhone se ferait par câble. Seulement, il n’existe pas de câble Lightning vers Lightning. Si Apple a déjà conçu un câble Lightning vers USB-C, cette image nous laisse penser à l’arrivée du Port USB-C sur les futurs iPhone.

Image provenant d’iOS 13 bêta 3

De plus, cette image n’apparaît qu’au premier lancement de l’iPhone ou à la suite d’une restauration. Cela signifie que l’utilisateur pourrait transférer ses données d’un iPhone à l’autre à l’aide d’un câble. Le plus probable qu’il s’agisse d’un câble USB-C vers USB-C (et non Lightning vers Lightning qui ne servirait qu’une fois), sachant que celui-ci pourra être utile pour la synchronisation sur les derniers MacBook ou pour la recharge.

En d’autres termes, les iPhone 2019 pourraient finalement embarquer un port USB-C, ce qui irait à l’encontre des dernières rumeurs. Tout reste donc possible jusqu’à preuve du contraire.