Ce soir, Apple a publié la bêta 3 d’iOS 13, le nouveau système d’exploitation pour iPhone présenté à la WWDC 2019. Il est de voir quelles nouveautés ont été ajoutées.

Cette nouvelle mouture d’iOS 13 n’est actuellement disponible que pour les développeurs enregistrés sur le portail Apple. La bêta publique devrait sortir d’ici demain.

Notons tout d’abord que cette bêta 3 n’est pas disponible pour les iPhone 7 et iPhone 7. Apple ne donne aucune raison sur ce choix plutôt étonnant.

Sinon, on constate qu’Apple a quelque peu étoffé l’onglet Apple Arcade. La firme explique que les utilisateurs pourront accéder à 100 jeux (en ligne ou hors ligne) dès cet automne, avec un abonnement. Elle ajoute que ces jeux seront disponibles sur tous les appareils : iPhone, iPad, Mac et Apple TV. On trouve également le lien https://www.apple.com/fr/apple-arcade/ qui renvoie sur la page dédiée à Apple Arcade.

Sur iPad, on note qu’il est désormais plus simple de discerner l’application active en mode Split View :

It’s subtle, but iPadOS 13 beta 3 shows which app in Split View is actively receiving text input.

Watch the pill-shaped indicator at the top. This has been an issue since Split View launched in iOS 9. pic.twitter.com/VkJyOGFMFh

— Federico Viticci (@viticci) 2 juillet 2019