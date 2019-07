Google travaille actuellement sur une fonction très similaire à AirDrop d’Apple à intégrer dans Android Q. Elle permettra aux utilisateurs Android de partager rapidement des fichiers avec des utilisateurs à proximité.

La nouvelle fonction “Fast Share“, qui sera également activée sur Chrome OS, peut être utilisée pour envoyer des images, des vidéos, des liens et d’autres fichiers sans connexion Internet. Cette nouveauté sera activée sur certains appareils avec Android Q.

Google avait déjà créé une fonctionnalité similaire à AirDrop appelée Android Beam. Elle existe depuis 2011 et permet aux utilisateurs de partager du contenu NFC entre deux appareils en contact. Seulement, cette fonction ne sera plus incluse dans Android Q.

Google a confirmé que son futur firmware disposera de la fonction Fast Share pour plus de simplicité. Elle ne nécessitera pas que deux appareils entrent en contact. Fast Share fonctionnera comme AirDrop, mais sous Android.

La fonction Partage rapide sera accessible depuis l’onglet Partage afin de simplifier l’envoi de contenu à partir de toutes les applications. L’utilisateur pourra également y accéder à partir de l’application Paramètres. De plus, il sera nécessaire d’activer le Bluetooth et permettre l’accès à la position pour utiliser cette fonction.

Une fois le partage rapide activé, les appareils à proximité s’affichent pour vous permettre d’envoyer du contenu en quelques clics. Cela fonctionnera de la même qu’avec AirDrop. Sur l’écran, l’utilisateur verra d’autres smartphones et tablettes Android, ainsi que des appareils Chrome OS. D’après les premiers tests, l’iPhone apparaît également dans la liste à proximité. En revanche, on ne sait pas encore s’il sera possible de partager des fichiers avec Fast Share entre Android et l’iPhone.

Android Q fera ses débuts officiels cet automne, alors qu’il n’est plus disponible qu’en version bêta.