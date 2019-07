Eddy Cue a fourni de nouveaux détails sur la stratégie qu’Apple adoptera pour le lancement et le développement de la plate-forme Apple TV+. L’objectif principal est de se concentrer sur la qualité du contenu.

Cue a confirmé qu’Apple n’avait pas pour but de “créer le plus grand nombre de choses possible”. En réalité, la firme de Cupertino souhaite se concentrer sur la qualité des contenus. Il en a profité pour ajouter que cette stratégie est clairement différente de celle de Netflix.

Lorsqu’on lui demande si Netflix a tort, car il crée trop de contenu, Cue répond :

« Je pense que c’est la mauvaise façon de le dire. Leur devise est de créer beaucoup de contenus, il y a donc toujours quelque chose à regarder et cela fonctionne vraiment bien. Il n’y a rien de mal avec ce modèle, mais ce n’est pas notre modèle. »

Cue a ensuite avoué qu’Apple ne connaissait pas grand chose sur ce secteur lorsque la décision a été prise d’y entrer. C’est pourquoi Apple a fait appel aux anciens cadres de Sony, Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, l’un des principaux experts du secteur :

« En toute honnêteté, nous ne connaissions pas grand-chose du marché de la télévision, si ce n’était que nous étions de gros consommateurs de contenu, mais cela ne vous qualifie pas du tout comme expert. Ce que nous faisons intelligemment dans ces cas-là, c’est que lorsque nous ne connaissons pas le marché que nous voulons bien le pénétrer, nous recherchons les meilleurs candidats pour atteindre l’objectif. En recherche, on ne sait jamais si on trouvera vraiment de grands talents, mais Jamie et Zack sont incroyables et ont vraiment le goût de choisir les contenus les mieux adaptés. »

Cue a également fourni des détails sur l’un des contenus phares d’Apple TV+, The Morning Show avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Cue a déclaré que la série sera plus dramatique que comédie et se concentrera sur “de vrais problèmes survenant sur le lieu de travail. La qualité est vraiment haute “.

Sur un autre sujet, on a demandé à Cue ce que Steve Jobs aurait pensé de la position de la société sur la confidentialité :

« Évidemment, personne il y a 10 ou 15 ans n’aurait pu imaginer ce qui se passait aujourd’hui, mais si vous écoutez quelques déclarations de Steve, dont beaucoup sont disponibles sur YouTube, vous réaliserez que la confidentialité et la sécurité ont toujours été deux éléments fondamentaux de la vision d’Apple. Nous avons toujours essayé de ne prendre aucune donnée à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Dans ces rares cas, nous essayons toujours de supprimer les données personnelles le plus rapidement possible. Je pense qu’aucune entreprise n’a accordé beaucoup d’attention à cette question dans le passé. Maintenant, évidemment, les gens veulent protéger leur vie privée. »

Cue a ensuite répondu à une série de questions rapides:

Radio britannique ou américaine ? “Beats One”

Livre papier ou ebook ? “Ebook, définitivement”

Huit heures de sommeil ou de sieste dans les réunions ? “J’ai lu que j’aimais faire la sieste pendant les réunions. Ce n’est pas vrai !”

Game of Thrones ou Carpool karaoke ? “J’ai vu plus de Carpool karaoke que de Game of Thrones”

Rappelons qu’Apple TV+ sera lancé après l’été avec plusieurs contenus originaux déjà disponibles.