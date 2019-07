Apple s’emploie à perfectionner sa plate-forme d’Apple News + après un lancement plus lent que prévu. Seulement, certains éditeurs se plaignent du fait que le service d’abonnement groupé génère moins de revenus que prévu.

Citant des sources éditoriales en contact avec Apple, Business Insider indique que le géant de la technologie tente activement de collaborer avec les éditeurs pour améliorer News+ et répondre aux préoccupations de ses partenaires.

Un problème urgent est celui des revenus. Apple aurait fait une estimation pour la première année sur News+. Les éditeurs verraient leur chiffre d’affaires décupler par rapport à ce qui s’est passé avec Texture, un service d’abonnement à un magazine numérique acquis par Apple en 2018.

Malheureusement, il semble que ces estimations ne reflètent pas la réalité. Plusieurs éditeurs voient des revenus inférieurs à ceux générés sur Texture. Quand Texture était encore actif, il n’était pas considéré comme un service très important. Cependant, les éditeurs espéraient que la base d’utilisateurs massive d’Apple augmenterait le nombre d’abonnements.

Peter Stern, vice-président d’Apple, directeur des partenaires de News+ et du prochaine service Apple TV+, et la directrice de News, Liz Schimel, sollicitent l’avis des éditeurs. Au cours de ces réunions, Apple a reconnu que les utilisateurs étaient confus quant à la différence entre contenu gratuit et contenu payant. Pour les abonnés, l’application Apple News inclut des éléments gratuits et payants dans l’onglet “Aujourd’hui”, tandis qu’un onglet séparé “News+” met en évidence le contenu payé par les éditeurs payants. Ceux qui utilisent gratuitement l’application ont accès à une sélection limitée d’articles agrégés dans Oggi, généralement associés à de la publicité pour le service News+.

De plus, certains éditeurs estiment qu’Apple News+ est “inachevé”. Ajoutant qu’il n’est pas encore au niveau des offres matérielles et logicielles d’Apple.

Apple News+ a été lancé en mars, offrant aux utilisateurs un accès à environ 300 magazines au prix de 9,99 $ par mois. Le service aurait enregistré environ 200 000 abonnements en 48 heures de disponibilité. Il convient toutefois de noter qu’Apple propose un essai gratuit d’un mois aux nouveaux utilisateurs.