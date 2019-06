Opera a annoncé que son navigateur Web pour iOS prend maintenant en charge le portefeuille crypto et Web 3.

Le navigateur Opera Touch offre désormais un portefeuille de cryptomonnaie intégré. De plus, la prise en charge de Ethereum est également au programme. Il s’agit d’un protocole de plus en plus populaire qui permet aux utilisateurs de faire des transactions et aux développeurs de créer des applications décentralisées pour rendre l’utilisation de cette technologie encore plus pratique.

Cette nouvelle mise à jour permet au navigateur compatible Web 3 d’interagir avec la nouvelle génération d’applications de la blockchain Ethereum.

Le navigateur Web Opéra est disponible gratuitement sur l’App Store.