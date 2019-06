Ivan Krstic, responsable technique de la sécurité chez Apple, participera à la conférence sur la sécurité Black Hat, le 8 août. Il parlera des technologies qui protègent iOS 13 et macOS Catalina.

Intitulé « Dans les coulisses de la sécurité iOS et Mac », son discours concernera les systèmes de sécurité d’Apple afin de mieux protéger iOS 13 et macOS Catalina. Krstic expliquera également le fonctionnement de la nouvelle application “Find My“, qui intègre désormais “Find my iPhone” et “Find my friends” à un système de cryptage particulier.

Ivan Krstic est le responsable du département de sécurité d’Apple. En 2016, il participait déjà au Black Hat. Il parlait des mécanismes de sécurité sur iOS. Son exposé couvrira trois domaines principaux liés à la sécurité, à l’application d’intégrité du code et à l’architecture de sécurité iOS. Il reviendra également sur les parties d’authentification de la puce A12 Bionic, qui interdisent la modification d’éléments importants susceptibles de conduire à des problèmes de sécurité.

Bien sûr, Ivan parlera aussi de toutes les améliorations apportées sur iOS 13 et macOS Catalina.

Rappelons que la version finale de ces firmwares est attendue pour le mois de septembre. Plus précisément, Apple la publiera peu après sa keynote dédiée aux iPhone 2019.