À l’approche de l’été, les fuites sur les prochains iPhone XI, iPhone XI Max et XI R vont augmenter considérablement. Plusieurs ont déjà vu le jour depuis plusieurs semaines, à tel point que la keynote ne devrait pas créer la surprise.

À ce jour, les rumeurs nous laissent penser que le design restera inchangé. Les principaux changements auront lieu au niveau des modules photo. On sait que les deux modèles OLED, embarqueront trois objectifs, et deux pour le successeur de l’iPhone XR. Il se dit également que 3D Touch disparaîtra, tandis que le port Lightning sera remplacé par de l’USB-C. Les trois modèles devaient normalement disposer du nouveau processeur A13 Bionic. Il offrira de meilleures performances, tout en consommant moins d’énergie. Pourtant, il n’est pas clair si l’on gagnera en autonomie, bien qu’une plus grosse batterie est aussi attendue pour un ou plusieurs modèles.

Prix et date de sortie

Depuis des années, Apple annonce ses nouveaux iPhone lors de sa keynote en septembre. Même s’il n’y a pas encore de confirmation officielle, la date de la conférence devrait être proche du 20 septembre. De plus, Verizon a récemment fait l’erreur de dévoiler son calendrier marketing, divulgué ensuite par Evan Blass. Ainsi, les iPhone 2019 pourraient être en précommande la semaine suivante, autour du 27 septembre, pour une hypothétique livraison début ou mi-octobre.

Concernant les prix, il ne faut pas s’attendre à ce qu’Apple tire les prix vers le bas. Les iPhone 2018 ont un prix de base 1 000 et 1 100 dollars respectivement pour l’iPhone XS et XS Max. Les iPhone 2019 ne devraient pas coûter beaucoup plus chers, mais il n’est pas impossible que le stockage de base change. Plutôt que du 64Go, Apple pourrait passer à un stockage de 128Go pour commencer, tandis que les stockages de 256 Go et 512 Go resteraient au programme.

Voici les possibles prix en dollars :