Après la liste de nouveautés d’iOS 13 bêta 2, parlons un peu du protocole SMB. Avec iOS 12, il était nécessaire de faire appel à des applications tierces. Désormais, la bêta bêta 2 d’iOS 13, il est possible de l’exploiter directement depuis l’application native Fichiers.

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité déjà annoncée lors de la récente WWDC, la tentative de connexion à un serveur via ce protocole répandu a généré une erreur dans la version initiale d’iOS 13 bêta. Mais dans la bêta 2, il est maintenant possible de se connecter avec succès également via SMB.

Le protocole SMB permet d’exploiter directement les fichiers natifs dans l’app Fichiers. Cela n’aura que des conséquences positives sur toute la productivité avec iOS. De nombreuses applications tierces, y compris celles des fabricants de serveurs NAS, peuvent désormais être remplacées directement par le gestionnaire intégré au système. Il est opérationnel pour l’accès à tous les documents du réseau local.