Apple vient de publier iOS 13 bêta 2, le nouveau système d’exploitation pour iPhone présenté à la WWDC 2019.

Apple a donc publié la seconde bêta d’iOS 13 pour tous les développeurs enregistrés sur le portail Apple. La bêta publique viendra le mois prochain, probablement avec la bêta 3 pour les développeurs.

Voici les nouvelles fonctionnalités d’iOS 13 bêta 2 :

Immédiatement après la mise à jour, il vous sera demandé si vous souhaitez activer le mode sombre. Vous gardez la possibilité de l’activer automatiquement au coucher du soleil.

Mail : retour de la fonction « Tout sélectionner ».

L’option Se connecter à SMB fonctionne maintenant dans Fichiers.

La traduction française semble terminée.

Modification de certains boutons et des couleurs de l’application Calendrier.

Nouvel écran de bienvenue dans Maps (au premier démarrage).

Amélioration de la fluidité et de la vitesse globale du système.

Nouveau mode d’éclairage pour Portrait dans l’appareil photo: B / W.

Temps d’écran : synchronisation avec l’Apple Watch.

Contrôle vocal : une icône apparaît en haut à gauche de l’écran.

Curseur pour gérer l’ouverture des prises de vue en mode portrait.

Nombreux nouveaux autocollants Memoji dans iMessage.

Nombreux nouveaux autocollants Memoji dans iMessage. Siri et les AirPods : ajout d’une nouveauté offrant la possibilité d’« Envoyer des réponses sans confirmation ».

3D Touch reste plus ou moins absent même sur les appareils dotés de cette technologie.

On note également qu’après la mise à jour, SFR a désactivé automatiquement les Appels 4G. D’ailleurs, il n’y a plus plus d’options dans Données cellulaires. Il est impossible d’activer/désactiver l’itinérance ou d’accéder à toutes les options jusqu’ici présentes comme les Appels Wi-Fi.

Nous mettrons à jour cet article au fil de nos découvertes. Si vous en repérez, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.