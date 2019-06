Apple est définitivement derrière Google avec son affichage de style Street View baptisé ” Look Around “, récemment annoncé à la WWDC. Cependant, cette comparaison nous montre que cela vaut la peine d’attendre.

Assemblé sur Twitter par l’utilisateur Reüel van der Steege, la démonstration présente l’extraordinaire Look Around, à côté de l’alternative de Google. La démo montre les deux applications côte à côte sur la même route à Hawaii.

Made a quick side-by-side comparison video driving the same road in Hawaii with ‘Look Around’ in Apple Maps on #iOS13 vs Google Street View. It really is “smoothly move down the street”! Impressive 🤩 #WWDC19 #iOS13Beta #AppleMaps #GoogleMaps #Apple #maps pic.twitter.com/nIA3kklhJe

— Reüel van der Steege (@rvdsteege) 13 juin 2019