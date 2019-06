C’est désormais au tour d’iOS 13 ! Apple fait d’abord un récapitulatif d’iOS 12 qui obtient le score de 97% en satisfaction client, et est installé sur 85% des appareils éligibles.

Comme annoncé par les rumeurs, l’application Rappels a été revu de fond en comble. Safari ajoute les préférences par site Web. De nouvelles polices pour l’app Mail. L’app Note a maintenant droit aux dossiers partagés.

Enfin, on peut parler d’un vrai mode sombre, oui, celui que vous attendiez depuis tant d’années. La clavier profite également de ce mode pour notre plus grand plaisir. Ce mode sombre a la particularité d’économiser la batterie des iPhone équipés d’écran OLED. Vous pourrez l’utiliser dans plusieurs applications telles que Messages, Notes, Plans, et plus encore.

Apple confirme que les applications se lancent deux fois plus vite qu’auparavant. Face ID est quant à lui 30% plus rapide

Concernant le poids des apps, elles seront 50% plus petites et 60% pour les mises à jour.

Voici la liste des autres nouveautés

De nouveaux Memoji plus personnalisables

Possibilité de créer un compte avec Face ID sans donner son e-mail

Importante mise à jour de l’app Plans : nouvelles cartes 3D aux USA, d’autres pays seront bientôt concernés. Navigation « LookAround » en mode paysage à la manière de Google Street View.

Possibilité de remplacer les boutons Facebook et Google par “se connecter avec votre identifiant Apple”. Cela évitera les problèmes de tracking.

Du nouveau pour HomeKit avec support de certains routeurs tiers (Linksys Eero et Spectrum). Du nouveaux aussi pour HomeKit Secure Video, avec chiffrement des vidéos avant d’être stockées sur iCloud.

Albums Photos : nouveaux classements, nouvelle navigation, apprentissage automatique, suppression des photos en doubles… Une nouveau slider permet de passer plus rapidement d’une année à l’autre.

Nouvelles options pour les Photos : réduction de bruit, ombres, nouveaux effets en mode portrait et scène, gestion de l’éclairage…

Siri & AirPods : Siri permet de lire vos nouveaux messages avant de pouvoir y répondre.

Support de Siri et Dis Siri par des apps tierces qui prennent en charge SiriKit.

Partage audio : possibilité de partager avec un autre iPhone ce que vous écoutez.

HomePod : 100 000 radios, reconnaissance vocale pour répondre à vos questions, gestion multi-utilisateurs, en approchant l’iPhone de l’enceinte l’audio sera transmise automatiquement…

Musique : l’application a été revue.

Siri Shortcuts : nouvelle interface et plus puissant que jamais.

Siri dispose d’une voix plus naturelle.

CarPlay se dote d’un nouveau tableau de bord CarPlay avec plus d’informations.

iMessage est maintenant compatible double SIM.

Wi-Fi : possibilité de choisir son réseau depuis le Centre de contrôle.

Nous reviendrons sur iOS 13 dans nos prochains articles, après l’avoir testé…