Tentant de capitaliser sur le succès de Stranger Things, Netflix a annoncé un nouveau partenariat avec Next Games afin de développer un tout nouveau jeu vidéo sur la franchise.

« Notre objectif principal sera de proposer des thèmes riches et intenses, tels que l’amitié et l’aventure surnaturelle de Stranger Things, et de les traduire en petits divertissements sur votre appareil mobile. »

Au sujet du gameplay, Netflix a révélé qu’il s’agirait d’un jeu de rôle basé sur des énigmes qui reposera énormément sur le style de jeu de Pokemon GO.

Le jeu arrivera en 2020 sur iOS et Android. Il devrait être assez excitant compte tenu des titres précédents réalisés par Next Games.

Reste à savoir comment les fans vont accueillir ce nouveau jeu. Mais le fait que Netflix tire pleinement parti du succès de l’une de ses émissions les plus populaires n’a rien de surprenant.