Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré avoir rencontré Tim Cook à la Maison-Blanche hier, mais il y a peu de détails sur cette réunion.

Outre la réunion officielle avec Trump, Cook a assisté à une réunion avec Ivanka, la fille et conseillère principale de Trump, Ivanka. Elle a tenu à saluer les efforts déployés par Apple pour améliorer la main-d’œuvre dans tout le pays grâce à diverses initiatives en matière d’éducation scolaire.

Suite à la réunion entre Cook et Trump, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que les deux hommes avaient discuté d’un certain nombre de sujets. Il a été question de commerce international, d’investissements américains, d’immigration, des médias et de vie privée.

Tim Cook a toujours critiqué les politiques sociales de l’administration Trump, mais sur le plan commercial, les deux parties ont souvent trouvé des points d’accord concernant les investissements, les taxes et d’autres sujets liés aux activités d’Apple.