Lors de l’E3, SEGA a dévoilé les premières images officielles du jeu Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 pour les smartphones iOS et Android.

Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020 sera disponible sur les appareils mobiles au printemps 2020. Vous rivaliserez avec d’autres joueurs du monde entier et vous pourrez rejoindre l’équipe Sonic pour concourir dans une grande variété de disciplines aux Jeux Olympiques. Les premières images du titre viennent d’être publiées par SEGA, ainsi que sur le site officiel où les pré-inscriptions sont ouvertes.

Au moment de la publication, le jeu sera disponible dans les langues suivantes : anglais, chinois traditionnel, coréen, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe et néerlandais.

“Sonic At The Olympic Games” sera l’un des jeux officiels des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il rassemblera tous les personnages de la série sur iPhone et iPad. Le jeu vous permettra d’utiliser les personnages les plus emblématiques de SEGA dans les principaux sports olympiques.