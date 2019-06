La saga Final Fantasy est sans aucun doute l’une des sagas de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Bonne nouvelle pour tous les fans, les bandes sonores de la franchise sont maintenant disponibles sur Apple Music.

La collection comprend toutes les bandes sonores des grands compositeurs historiques tels que Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Hitoshi Sakimoto et Yoko Shimomura.

On y retrouve également plusieurs remixes, la musique de FFX-2 et des spin-offs tels que Dissidia et Tactics. Il a aussi la bande originale de The Spirits Within et le remake de FFI in FFIV. Ce geste de Square Enix pourrait sans doute être une faveur faite aux fans de la saga, mais aussi un moyen de pousser la publicité vers les prochains titres de la franchise.

Compte tenu du grand nombre de reprises et de remixes non officiels consacrés à la saga, nous vous conseillons de rechercher expressément le mot bande originale de Final Fantasy. Cela vous évitera de tomber sur des titres non officiels.