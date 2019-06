De manière surprenante, Apple a publié une version gratuite et renouvelée de sa police New York. Elle semblera familière, en particulier à ceux qui ont utilisé le Macintosh de première génération et à certains de ses successeurs.

Cette police peut maintenant être téléchargée et utilisée gratuitement, avec des améliorations par rapport à la version précédente. Désormais, la police est optimisée pour les affichages à haute résolution et reste toujours fidèle à sa constante. C’est une police soigneusement conçue pour une clarté et une lisibilité maximales.

L’une des premières polices utilisées par Apple avec Lisa au début des années 1980 était Cream. Pertinente, il s’agissait d’une police également utilisée par Xerox. Apple a décidé d’en créer plusieurs pour améliorer la lisibilité sur leurs ordinateurs. De là sont nés les fontes San Francisco et New York.

Maintenant, la police de New York peut être téléchargée à partir de ce lien.