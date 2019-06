watchOS 6, la prochaine mise à jour majeure de l’Apple Watch, offre plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. En termes d’interactions vocales, Siri à votre poignet est désormais plus utile avec des améliorations telles que la recherche sur le Web et d’applications. Il est même possible d’identifier des chansons.

watchOS 6

Dévoilé lors du discours de la WWDC 2019 le lundi 3 juin 2019, watchOS 6 est actuellement entre les mains des développeurs. La version finale n’arrivera que cet automne, suite à la keynote des nouveaux iPhone 2019.

Shazam & Siri

Avec la première bêta, Siri intègre le service d’identification de chansons Shazam, propriété d’Apple depuis 2014. Avec la reconnaissance des chansons, Siri est un moyen extrêmement pratique d’identifier rapidement les chansons qui jouent autour de vous.

Il suffit de lever le poignet et de demander à Siri quelle est le nom de la musique. Ainsi, vous n’avez plus à passer par l’iPhone, comme auparavant.

Recherche sur le web

Depuis l’Apple Watch, il est possible de visualiser les pages Web avec Safari, grâce à une version simplifiée du moteur de rendu WebKit, qui a fait ses débuts dans la précédente mise à jour de watchOS 5. Mais dans watchOS 5, il fallait d’abord s’envoyer un lien Google.fr, car WatchOS 5 ne dispose pas de Safari et ne prend pas en charge la recherche sur le Web à l’aide de votre voix.

Heureusement, watchOS 6 apporte un réel changement sur ce point précis. Alors que Safari est toujours hors de question, Siri vous permet désormais de rechercher un sujet et de faire défiler les pages Web pour obtenir les meilleurs résultats sur votre cadran.

Selon Apple, « les requêtes de recherche Siri peuvent afficher l’intégralité des résultats de pages Web sur l’Apple Watch ».

Trouver des applications sur l’App Store

Bonne nouvelle, les propriétaires d’Apple Watch peuvent rechercher et installer des applications tierces. Ils peuvent aussi parcourir des collections sélectionnées, afficher des pages de produits conçus pour l’écran de veille et plus…et le tout depuis leur Apple Watch. En effet, watchOS 6 rend l’App Store disponible directement sur le poignet.

Alors que vous pouvez rechercher dans l’App Store avec Scribble ou Dictation, watchOS 6 vous permet de faire appel à Siri. Dites simplement quelque chose du type ” Télécharger [nom de l’app] à partir de l’App Store “. L’assistant affichera ensuite les résultats dans l’application App Store. Vous pouvez ensuite appuyer sur l’entrée désirée et faire défiler la liste pour tout savoir sur l’application choisie, ainsi que pour parcourir les captures d’écran et consulter les avis.

Voilà des belles nouveautés qui vont être peaufinées au fil de bêtas de watchOS 6. Les utilisateurs n’ont désormais. plus qu’à patienter jusqu’en septembre prochain.